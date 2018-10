As ligações eram restritas e aconteceram por vários dias com as mesmas informações; o crime aconteceu no fim de setembro

publicado em 17/10/2018

A filha, de 60 anos, procurou o 1º Distrito Policial da cidade para registrar a ocorrência (Foto: A Cidade)

Da redação





Um idoso de 85 anos foi víti ma de estelionato ao aten der uma ligação e cair no gole do falso sequestro em Votuporanga. A filha, de 60 anos, procurou o 1º Distrito Policial da cidade para registrar a ocorrência, já que seu pai tem a idade avançada.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu no fim do mês de setembro, quando durante à tarde, seu pai recebeu a ligação de um homem com o DDD do Estado do Rio de Janeiro, dizendo que havia sequestrado uma de suas filhas.

O indivíduo ainda informou que para que não houvesse nenhum mal com a suposta sequestrada, o senhor deveria fazer o pagamento do resgate em algumas contas bancárias, que, de acordo com sua filha, ele depositou um valor parcelado no total de R$ 20 mil, sendo em duas contas poupanças.