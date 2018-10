O idoso, de 79 anos, perdeu aproximadamente R$2.400,00 por falsos funcionários do Sistema Único de Saúde, o SUS

publicado em 23/10/2018

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Votuporanga e será investigado pela Polícia (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da redação





Um idoso de 79 anos foi víti ma de um golpe de estelionato no bairro Vale do Sol, em Votuporanga. Segundo informações do boletim de ocorrência, um casal apareceu em sua residência informando que eram funcionários do Sistema Único de Saúde (SUS) e que iriam aferir sua pressão.

Ao entrar na residência, os indivíduos viram o cartão bancário da vítima em cima de uma estante e, em momento de distração da vítima, trocaram por outro. Quando o idoso foi até sua agência bancária para utilizar o mesmo, percebeu que teria caído em um golpe e que o valor de aproximadamente R$2.400,00 havia sido sacado.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Votuporanga e será investigado.