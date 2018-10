O crime aconteceu na rua Pará, quando a vítima caminhava em direção ao Centro

publicado em 04/10/2018

Mais um caso do golpe do falso bilhete premiado foi registrado em Votuporanga (Foto: Reprodução)

Fábio Ferreira

Mais um caso do golpe do falso bilhete premiado foi registrado em Votuporanga. Desta vez, uma idosa, de 75 anos, foi vítima de duas mulheres que a enganaram no Centro da cidade. As duas encenaram que um bilhete de lotérica era premiado e conseguiram fazer a senhora acreditar e sacar R$ 1 mil do banco para ajudá-las a receber o falso prêmio.

O crime aconteceu na rua Pará, quando a vítima caminhava em direção ao Centro. Em determinado momento, uma mulher, de aproximadamente 60 anos, se aproximou e perguntou se a vítima conhecia determinada loja de roupas, que o proprietário daquele estabelecimento iria ajudá-la a retirar um bilhete premiado. Foi quando outra meliante, uma mulher de 35 anos, se aproximou das duas e pegou o bilhete na mão dizendo que iria ligar na lotérico para confirmar se era mesmo premiado.

O telefonema foi todo armado, e as duas meliantes fizeram a vítima acreditar que aquele bilhete valia a quantia de R$ 80 mil. De acordo com o Boletim de Ocorrência, as duas golpistas convenceram a idosa de ir até a agência do Banco do Brasil para sacar a quantia de R$ 1 mil. Depois, a vítima ainda foi induzida a contratar um empréstimo consignado de R$ 5 mil, que cairia de sua conta dali 2h.

O passo seguinte das golpistas foi convidar a vítima para ir até a catedral rezar e agradecer a Deus pelo prêmio. Tudo isso afim de enrolar a idosa até cair o valor do empréstimo. Em determinado momento, a mulher de 35 anos disse que precisava sair lá fora e deixou as outras duas no interior da catedral. A idosa, vítima do golpe, ao perceber algo estranho, aproveitou a desatenção da outra meliante para sair correndo e ir até o banco anular o empréstimo.

Porém, a vítima relatou na delegacia que não encontrou mais o valor de R$ 1 mil que estava em sua bolsa, já que a moça que havia deixado a catedral primeiro teria furtado a quantia enquanto ela estava distraída.