A idosa foi socorrida com ferimentos graves, mas não resistiu e morreu

publicado em 20/10/2018

O acidente foi registrado na madrugada deste sábado, por volta das 4h30, na rua Rubens Roveri (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br

Uma idosa, Aparecida de Fátima Matias Benini, de 60 anos, morreu vítima de acidente de trânsito na madrugada deste sábado, por volta das 4h30, em Votuporanga. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o acidente foi registrado na rua Rubens Roveri, próximo a avenida Emílio Arroyo Hernandes, no Jardim Brisa Suave.

De acordo com informações, a idosa transitava sozinha com uma motocicleta Honda quando, por motivos a serem apurados, colidiu contra um caminhão estacionado na via.

A idosa foi socorrida com ferimentos graves pela Unidade de Suporte Avançado, a USA, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por politraumatismo.

Natural de Álvares Florence, teve como último endereço a rua Luciana Laridondo Barbizani, no CDHU, em Votuporanga. Deixa os filhos Gean Marcel Matias Benini e Kelli Cristina Benini.

O corpo será velado no Rosa Mística Cemitério e Crematório a partir das 14h, deste sábado, e será sepultado neste domingo, às 9h, no Rosa Mística Cemitério e Crematório.