publicado em 16/10/2018

Segundo a vítima, por meio de uma consulta em um site de reclamações, notou-se que diversas pessoas teriam sofrido o mesmo golpe pela empresa (Foto: Imagem ilustrativa)

Um homem, de 46 anos, procurou a polícia para relatar que foi vítima de um golpe praticado por uma empresa que realizava leilões de automóveis em um site na internet, no início deste mês em Votuporanga.

Segundo a vítima, ele arrematou um veículo Golf, modelo 2014/2015 no valor de R$31.450,00, sendo contatado via telefone logo em seguida por uma mulher que se dizia responsável pela venda. Durante a ligação, o homem foi informado que deveria fazer um depósito no valor do veículo, mais a comissão do leiloeiro e o frete do transporte, chegando ao valor total de R$33.822,50.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima afirmou ter realizado o pagamento no dia 3 de outubro e que receberia o veículo em até quatro dia após a constatação do recebimento. No entanto, o prazo não foi cumprido, ele tentou entrar em contato pelos telefones deixados no site, mas a empresa não respondeu nenhuma ligação.