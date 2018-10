O Corpo de Bombeiros de Votuporanga está no local para atender a ocorrência

publicado em 19/10/2018

A rua Bahia foi interditada a partir da rua Rio de Janeiro; a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br





Um acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira, por volta das 8h50, no cruzamento das ruas Paraná e Bahia. Segundo informações preliminares, a caminhonete com placas de Nova Mutum-MT, teria avançado o sinal de “Pare” da rua Paraná, colidido com um Corolla que seguia pela rua Bahia, e capotado a caminhonete.

O Corpo de Bombeiros de Votuporanga está no local para atender a ocorrência. O condutor da caminhonete, M.S.P., de 57 anos, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA 24h, com ferimentos leves. O condutor do Corolla de 37 anos não sofreu ferimentos.

A rua Bahia foi interditada a partir da rua Rio de Janeiro. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.