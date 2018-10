O homem afirmou que foi sequestrado e mantido refém, há cerca de um mês, no bairro Pró-povo, em Votuporanga

publicado em 24/10/2018

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes de Votuporanga e segue para investigação (Foto:Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Um homem de 43 anos foi sequestrado há cerca de um mês e mantido em cárcere privado até a noite de anteontem em Votuporanga. Segundo a vítima, ele foi abordado por vários indivíduos próximo a sua residência no bairro Pozzobon e levado para o bairro Pró-povo, onde foi mantido em cárcere sob fortes ameaças.

Ainda de acordo com a vítima, os sequestradores obrigavam que ele trabalhasse em construções de residências de algumas casas da cidade por conta de uma dívida no valor de R$200,00 de entorpecentes que a vítima teria comprado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem alega que tinha ciência dos malfeitores pelos apelidos e que por diversas vezes foi ameaçado com arma de fogo. Ele informou que teve que comparecer em estabelecimentos de Votuporanga para providenciar materiais de construção e, que em uma das vezes, foi abordado por policias da ROCAM, que os liberaram em seguida.

A vítima, que se identifica como C.J.T, disse que em um momento de distração conseguiu escapar da escolta dos suspeitos, no entanto, foi atropelado por uma Ecosport no cruzamento da rua Sebastião Cechinni com a rua Paulo Moreti.

A polícia militar foi acionada para socorro e o encaminhou ao atendimento médico com uma fratura na perna direita. A ocorrência foi registrada no Plantão Policial pelos policiais civis Rose e Dijalma e segue para investigação.