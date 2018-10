Segundo informações policiais, a criança tinha lesões no rosto e marcas de chineladas nas pernas

publicado em 02/10/2018

Homem confessou que agrediu a criança porque ela estava chorando muito (Foto: Imagem Ilustrativa)

Um homem de 27 anos é acusado de maus-tratos contra uma criança de dois anos de idade em Rio Preto. Ele é o namorado da mãe da vítima e foi denunciado pelo Conselho Tutelar. Segundo informações policiais, a criança tinha lesões no rosto e marcas de chineladas nas pernas. Após denúncia, a Polícia Militar encontrou planta de maconha no meio da horta do suspeito. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira, dia 1º, no bairro do Brejo Alegre.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a PM foi acionada pelo Conselho Tutelar para comparecer na residência de um casal por conta de maus-tratos a uma menina de dois anos. Ao chegar no local, foram informados que o homem havia causado lesões na criança em seu rosto e em sua perna com chineladas.

Após ser questionado pela PM, ele confessou que agrediu a criança porque ela estava chorando muito. Além disso, após denúncia, os policiais foram informados que o agressor tinha uma plantação de maconha em sua horta. Em buscas dentro da residência, os policiais localizaram a plantação.

Durante a ocorrência, ele passou a ofender os policiais e precisou ser contido para ser levado até a Central de Flagrantes. O homem foi preso e encaminhado à carceragem da Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Ele vai responder pelo crime de maus-tratos e desacato. A mãe da criança foi orientada a levar a menina para fazer o exame de IML.

*Diário da Região