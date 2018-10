Segundo as equipes, C.FL., de 31 anos, foi preso na travessa Antenor Silvério durante patrulhamento para coibir o tráfico de drogas e outros crimes

publicado em 22/10/2018

Os policiais militares informaram que um indivíduo estava saindo de casa quando, ao avistar a presença policial, tentou fugir para o interior da residência, sendo abordado em seguida (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

A Força Tática e a ROCAM (Ronda Ostensiva Com o Apoio de Motocicletas), da Polícia Militar de Votuporanga, prenderam na noite de sábado (20) um traficante no bairro Matarazzo, Zona Sul da cidade. Segundo as equipes, C.FL., de 31 anos, foi preso na travessa Antenor Silvério durante patrulhamento para coibir o tráfico de drogas e outros crimes.

Os policiais militares informaram que um indivíduo estava saindo de casa quando, ao avistar a presença policial, tentou fugir para o interior da residência, sendo abordado em seguida.

Com ele, foram localizadas porções de crack e dinheiro proveniente da venda dos entorpecentes. No interior da residência, foram localizadas mais porções de crack, um tijolo de maconha, bem como uma bicicleta sem procedência, podendo ser oriunda de furto na cidade.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indiciado, que foi conduzido para a Central de Flagrantes onde foi recolhido à Cadeia Pública local, permanecendo à disposição da Justiça.