publicado em 19/10/2018

A prisão foi efetuada durante patrulhamento pela Zona Sul de Votuporanga com o objetivo de combater o tráfico de drogas e outros crimes (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br

A Força Tática e a ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas), da Polícia Militar de Votuporanga, prenderam um procurado pela Justiça, S.R.L., de 38 anos, na noite desta quinta-feira. A prisão foi efetuada durante patrulhamento pela Zona Sul de Votuporanga com o objetivo de combater o tráfico de drogas e outros crimes.

Durante o patrulhamento, os policiais militares se depararam com um indivíduo que apresentava nervosismo e o abordaram. O homem de 38 anos, já conhecido nos meios policiais, foi identificado com várias passagens criminais, sendo que as equipes da PM constataram que havia um mandado de prisão em regime fechado expedido pela 1ª Vara Criminal do Fórum da Comarca de Votuporanga.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indiciado, sendo encaminhado à Central de Flagrantes, onde ele foi recolhido para a cadeia pública de Santa Fé do Sul permanecendo à disposição da Justiça.

A ocorrência foi atendida pelo 1º sargento Freitas e cabos Guilherme e Edwaldo da Força Tática e cabo Rodrigo e soldado Martins da ROCAM.