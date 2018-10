Ao ser abordado e revistado, foi encontrado em poder do jovem oito desodorantes, seis da marca Rexona, e outros dois da Bozzano

publicado em 04/10/2018

Estudante tentou furtar oito desodorantes, mas foi impedido pelos seguranças de supermercado (Foto: Imagem Ilustrativa)

Da Redação

Um estudante de 27 anos tentou furtar oito desodorantes de um supermercado de Votuporanga, mas foi surpreendido pelos seguranças quando deixava o estabelecimento com os produtos. A ocorrência foi registrada na manhã de anteontem, por volta das 7h40, logo que o supermercado abriu as portas. O jovem foi encaminhado para a delegacia e os produtos recuperados.

Ao chegarem para abrir o referido supermercado, os seguranças logo notaram que um jovem aguardava na porta. Uma vez aberto, o jovem logo foi até determinada prateleira e começou a colocar os desodorantes dentro da calça. Pelas câmeras de segurança, funcionários do estabelecimento notaram a ação e avisaram os seguranças.

Ao ser abordado e revistado, foi encontrado em poder do jovem oito desodorantes, seis da marca Rexona, cada um no valor de R$ 11,98, e outros dois da marca Bozzano, cada um no valor de R$ 8,49. Após constatarem a tentativa de furto, os seguranças do local acionaram a Polícia e o estudante foi encaminhado para a Delegacia, onde foi registrado um Boletim de Ocorrência e devolvido os produtos ao estabelecimento.