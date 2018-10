A ocorrência foi registrada e todas as filmagens foram entregues para a Polícia Civil para a investigação

publicado em 17/10/2018

A funcionária afirma que já viu o mesmo homem em outras imagens por diversas vezes furtando produtos do supermercado, porém não conseguia pegá-lo (Foto: A Cidade)

Um supermercado de Votuporanga foi furtado no início da noite do último sábado por individuo não identificado. Segundo a operadora de câmera de monitoramento, que registrou a ocorrência na Delegacia de Investigações Gerais, ela estava analisando às imagens do fim de semana quando notou a movimentação.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem se aproximou do caminhão de entrega de mercadorias por voltas das 18h e pegou dois engradados de cerveja, dando no total 48 garrafas de 600ml cada, colocou em um carrinho de compras e escondeu as mercadorias no final do estacionamento do local.

Em seguida, ele solicita carona para um condutor de um veículo Passat, de cor branca, coloca os engradados no interior do carro e vai embora rapidamente. A funcionária afirma que já viu o mesmo homem em outras imagens por diversas vezes furtando produtos do supermercado, porém não conseguia pegá-lo.

