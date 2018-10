A polícia já tem pistas do autor do crime e está investigando o caso

publicado em 02/10/2018

A polícia já tem pistas do autor do crime (Foto: Divulgação/PM)

Da redação

Segundo Boletim de Ocorrência registrado no município, um homem, ainda não identificado, teria furtado uma lixadeira elétrica, de cor cinza, da marca Bosch, de um canteiro de obras na Rua das Américas, 3456, no bairro Jardim Eldorado. O equipamento pertence a uma incorporadora que mantém um canteiro de obras no local.

De acordo com o B.O, o indivíduo teria furtado o maquinário na última quinta-feira, dia 27, por volta das 12h. O homem fugiu do local pela porta da frente do canteiro de obras e tomou rumo ignorado. A polícia já tem pistas do autor do crime e está investigando o caso.