Em menos de meia hora, dois acidentes de trânsitos foram registrados na tarde de ontem (15) em Votuporanga

publicado em 15/10/2018

Dois acidentes registrados em menos de meia hora

Uma das colisões foi com o jovem, identificado como T.T.T de 23 anos, que sofreu graves ferimentos durante a batida entre carro e moto na próximo a Rua Bahia, na tarde de hoje em Votuporanga.

A vítima foi atendida no local pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Segundo a equipe de atendimento, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga com contusão dorsal e fratura exposta no dedão do pé, no momento passa por atendimentos médicos, porém o estado de saúde é considerável estável.

O outro acidente foi registrado na Rua Ivaí esquina com a Tibagi, onde dois automóveis se envolveram em uma colisão lateral. Um idoso de 84 anos teve escoriações no membro superior esquerdo.

Uma unidade do SAMU foi solicitada até o local para prestar atendimentos. Todos os envolvidos passam bem.