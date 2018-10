Vulgo “Tora”, R.A.S., de 42 anos, já era alvo de investigações dos policiais da DISE e confirmou que traficava drogas

publicado em 06/10/2018

A equipe da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga prendeu um conhecido traficante na manhã desta sexta-feira (5) (Foto: Divulgação/DISE Votuporanga)

Da redação

A equipe da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga prendeu um conhecido traficante na manhã de ontem. Vulgo “Tora”, R.A.S., de 42 anos, já era alvo de investigações dos policiais da DISE e confirmou que traficava drogas.

Na manhã de ontem, por volta das 11h20, “Tora” foi observado em sua residência, por conta do conhecimento da equipe da Delegacia de que ele embalava drogas para a venda, principalmente em horário de almoço.

“Sabedores de que Tora iria receber considerada quantidade de crack e maconha em sua casa, uma equipe conseguiu se espreitar em uma vegetação próxima da casa alvo”, consta no boletim de ocorrência.

De acordo com o B.O, no período, foi possível verificar que um indivíduo, de aproximadamente 25 anos, entregaria uma sacola ao traficante, sendo que durante a abordagem o desconhecido fugiu deixando a sacola que continha 13 invólucros grandes de crack, embaladas em plástico transparente, com aproximadamente 80,32 gramas, quantidade suficiente para produzir cerca de 400 invólucros menores para a venda.

Já no interior da residência de “Tora” foram encontrados dezenas de plásticos recortados, sacolas iguais às deixadas pelo outro indivíduo, uma quantia em dinheiro em cédulas de pequenos valores, além de duas porções grandes de crack, com peso total de 9,05 gramas, quantidade suficiente para produzir cerca de 45 porções menores para a venda; e cinco porções grandes de maconha, também embaladas em plástico transparente, que resultaram 84,15 gramas.

Os entorpecentes foram encaminhados ao Instituto de Criminalística para exames preliminares, assim como os demais objetos para confrontação e respostas aos quesitos a serem formulados.

Após findados os trabalhos de Polícia Judiciária, o preso foi conduzido e apresentado na especializada e permanecerá encarcerado, devendo ser apresentado ao Plantão Judiciário, para audiência de custódia.