Diversos bairros de Votuporanga ficaram sem energia na noite desta segunda-feira (8)

publicado em 09/10/2018

(Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Um acidente foi registrado na noite desta segunda-feira (8), por volta das 21h, na avenida José Marão Filho, próximo ao Ville Hotel Gramadão. Um caminhão baú colidiu com um poste e deixou a Zona Norte de Votuporanga e bairros como San Remo, Cecap II e Mastrocola sem energia por cerca de 40 minutos.

De acordo com informações preliminares, parte do topo do caminhão baú enroscou no poste, que foi quebrado e teve a energia interrompida.

O Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionado e preservou o local até a chegada de técnicos da concessionária responsável pela rede de energia elétrica da cidade. De acordo com o supervisor de distribuição da Elektro, Wagner Santos,os reparos tiveram início e a energia foi restaurada cerca de 40 minutos depois do acidente.

Ele afirmou ao A Cidade na manhã desta terça-feira que “os reparos ainda não terminaram. Trocamos um poste de iluminação com estrutura completa e agora estamos reparando a iluminação pública”.

De acordo com a gerente do Ville Hotel Gramadão, Silvia Dornelas, ainda não é possível calcular o prejuízo do estabelecimento. “Ficamos sem energia até hoje de manhã e equipamentos e aparelhos, como ar-condicionado e computadores foram queimados”, contou.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência. As causas do acidente serão investigadas. Ninguém se feriu.