Policia Militar foi acionada por testemunhas que estavam presentes no momento do crime

publicado em 11/10/2018

Ainda de acordo com a PM, os criminosos fugiram apressadamente logo que notaram que as autoridades foram acionadas (Foto: Divulgação/Força Tática)

Dois ladrões, identificados como L.P.L, de 34 anos e E.A.B, de 55 anos, foram presos na madrugada desta quinta-feira (11), em Votuporanga ao tentar assaltar um homem que transitava próximo ao Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

Segundo a polícia, testemunhas que estavam próximo ao local do crime perceberam a movimentação dos indivíduos e os acionaram pelo telefone de emergência 190. A Força Tática da Polícia Militar, que estava em patrulhamento, rapidamente se deslocou até lugar da ocorrência.

Ainda de acordo com a PM, os criminosos fugiram apressadamente logo que notaram que as autoridades foram acionadas. Durante questionamento, a vítima relatou o fato e repassou as características físicas e do vestuário da dupla.

Os dois foram identificados e abordados na rua Tocantins, no bairro Patrimônio Novo. Na abordagem, eles foram revistados, confessaram ter cometido o crime reportado acima, e após, reconhecidos pelo homem.

Os infratores foram encaminhados para a Central de Flagrantes do município, onde permanecem na cadeia local sob ordem da Justiça. Ambos têm passagem criminal.