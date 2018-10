Anderson Rodrigo Perpétuo de Souza tinha ferimentos de facadas na região da cabeça, tórax e órgãos genitais

publicado em 01/10/2018

Anderson Rodrigo Perpétuo de Souza, de 35 anos, foi encontrado morto em estrada de Rio Preto (Foto: Região Noroeste)

Um advogado, de 35 anos, foi encontrado morto na tarde de sábado (29), próximo a uma estrada, no bairro Dignidade, em Rio Preto. Anderson Rodrigo Perpétuo de Souza tinha ferimentos de facadas na região da cabeça, tórax e órgãos genitais.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma denúncia anônima levou a polícia até uma caminhonete abandonada, na Vila Azul. Dentro do veículo havia sangue e a chave estava no contato.

A partir do veículo, os militares identificaram o proprietário e entraram em contato com a família. A esposa de Anderson informou que recebeu uma mensagem do marido durante a madrugada, dizendo que estava voltando para a casa, mas ele não havia chegado.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o corpo de Anderson foi encontrado logo depois, em um matagal. Apesar de estar sem camisa, descalço e sem documentos, ele foi identificado a partir das características físicas.

Dois amigos de Anderson foram localizados pela polícia. Um deles contou que estava com a vítima em um bar, no Jardim Caetano. Eles saíram juntos do local e o advogado teria dito que iria para a casa.

O outro amigo relatou que esteve no bar, onde também estavam outros amigos, mas que foi embora cedo. Ele contou que Anderson ainda ficou no estabelecimento depois de sua saída.

Alguns pertences que estavam dentro da caminhonete foram devolvidos para a esposa da vítima. Ela disse que havia R$ 3 mil dentro do porta-luvas, que não foram encontrados pelos peritos. O caso está sendo investigado.