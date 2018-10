Ingestão obrigatória de bebida alcoólica teria sido o motivo do desmaio do adolescente

publicado em 15/10/2018

Teste de etilômetro constatou embriaguez. (Foto: Reprodução)

Um jovem de 13 anos foi encontrado desacordado por moradores na rua Amazonas, próximo a rua Tietê em Votuporanga na última sexta-feira (12). O fato aconteceu por volta das 21h, quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro.

De acordo com as informações, os socorristas chegaram ao local da ocorrência e notaram um odor forte de bebida alcoólica no garoto. Foi feito o teste de etilômetro - realizado para constatar se havia teor de álcool no sangue – e o resultado deu positivo.

Ao ser questionado sobre a bebida, ele contou que teria sido obrigado a ingerir uma pinga de sabor, conhecida como Corote. A Polícia Militar foi chamada para dar continuidade ao caso, e o menino encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).