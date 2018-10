As vítimas foram socorridas pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

publicado em 19/10/2018

Da redação

Um acidente foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (18) na rua Jeronimo Figueira da Costa, próximo ao antigo Catar, no bairro Pozzobon. A colisão lateral aconteceu entre um carro e uma moto.

Segundo informações da polícia, as vítimas foram socorridas pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas para a Santa Casa de Votuporanga com ferimentos leves.

O motociclista, de 35 anos, pulou da moto quando percebeu que estava se envolvendo na batida. Ele sofreu uma contusão no braço sem muita gravidade. Todos os envolvidos passam bem.