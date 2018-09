A pena deverá ser cumprida em regime semiaberto e o profissional poderá recorrer em liberdade

Terapeuta da cidade é condenado por furto de energia em Votuporanga (Foto: Imagem Ilustrativa)

Aline RuizO Fórum da Comarca de Votuporanga condenou um terapeuta de Votuporanga a 2,6 anos de prisão por furto de energia elétrica em uma clínica. Segundo informações do processo, o crime foi descoberto no ano passando, durante fiscalização dos técnicos da Elektro, distribuidora de energia da cidade, que constataram o rompimento do lacre e violação no medidor.No processo consta também que os fios e dispositivos estavam mudados para o relógio medidor não funcionar adequadamente. Ainda de acordo com informações, o terapeuta é dono de uma chácara e já teria sido multado pelo mesmo problema.Durante depoimento no Fórum, o réu negou a prática do crime. A pena deverá ser cumprida em regime semiaberto e o profissional poderá recorrer em liberdade.