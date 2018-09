Fato foi registrado no sábado (1º) durante patrulhamento da polícia pelas rodovias que cortam a cidade

publicado em 03/09/2018

A Polícia Rodoviária de Votuporanga apreendeu uma réplica de uma pistola da marca Taurus (Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária)

Aline RuizA equipe da Polícia Rodoviária de Votuporanga apreendeu uma réplica de uma pistola da marca Taurus pela rodovia Euclides da Cunha, a SP-320. Fato foi registrado no sábado (1º) durante patrulhamento da polícia pelas rodovias que cortam a cidade.De acordo com informações da polícia, a arma foi localizada no quilômetro 515 da rodovia, próximo a um canteiro central. Além disso, os policiais rodoviários apreenderam também um celular da marca Samsung.A arma e o celular foram recolhidos pela equipe e levados para a Central de Flagrantes, onde um boletim de ocorrência foi registrado. Segundo a polícia, há suspeitas de que os objetos poderiam ter sido usados em roubos praticados em Votuporanga e região, fato que deve ser comprovado após perícia. O caso está sendo investigado.