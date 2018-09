A Justiça determinará posteriormente o valor da multa que ambos deverão pagar pelo crime ambiental

publicado em 05/09/2018

Os policiais ambientais avistaram um caminhão despejando entulhos no córrego Cachoeirinha na segunda-feira (3) (Foto: Divulgação/Polícia Ambiental)

Aline RuizA Polícia Ambiental de Votuporanga flagrou na segunda-feira (3) dois indivíduos despejando entulhos de construção no Córrego Cachoeirinha, que fica na rodovia Péricles Belini, a SP-461. Eles foram autuados por crime ambiental e permanecerão à disposição da Justiça.Segundo informações da polícia, o flagrante foi realizado durante patrulhamento pela zona rural de Votuporanga. Em determinado momento, os policiais ambientais avistaram um caminhão despejando entulhos no córrego Cachoeirinha.A equipe abordou o motorista e o passageiro do veículo, que é proprietário de uma chácara da cidade e apreendeu o caminhão utilizado para o despejo. A Justiça determinará posteriormente o valor da multa que ambos deverão pagar pelo crime ambiental.