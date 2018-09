A vítima foi orientada a comparecer no Fórum da Comarca de Votuporanga dentro de seis meses

publicado em 07/09/2018

(Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz

Uma mulher de 39 anos destruiu vários móveis de sua casa e ainda incendiou as roupas do marido de 43 anos por ciúmes. O fato foi registrado na noite de quarta-feira (5), no bairro Parque Residencial San Remo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada pela vítima para comparecer no local dos fatos. Por lá, o homem contou que após uma discussão intensa com a companheira, a mesma começou a danificar os móveis da casa e ainda colocou fogo em todas as suas roupas.

No momento em que os policiais chegaram, a autora não estava em casa, porém, durante a elaboração do boletim de ocorrência, a mesma retornou. Ao ser questionada, a mulher confessou que teria quebrado os imóveis e incendiado as roupas do marido por ciúmes. Já o homem contou que a discussão começou após ele ter pedido a separação.

O boletim de ocorrência será encaminhado posteriormente para o distrito policial responsável. A vítima foi orientada a comparecer no Fórum da Comarca de Votuporanga dentro de seis meses para que a queixa do crime seja formalizada na Justiça.