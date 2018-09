Polícia

Motorista perde controle de direção e colide com coqueiro em avenida de Votuporanga

De acordo com informações preliminares, o condutor do veículo teria perdido o controle e colidido com um coqueiro

publicado em 20/09/2018

(Foto: Arquivo pessoal) Da redação Um acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (20), por volta das 8h30, na avenida Antônio Augusto Paes, em frente ao Cemei Prof. Valter Peresi. De acordo com informações preliminares, o condutor do veículo teria perdido o controle e colidido com um coqueiro. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para atendimento médico.

