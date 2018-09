Acidente foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (19), na rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga

publicado em 19/09/2018

O condutor do carro perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária, capotou e colidiu com um caminhão (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizUm motorista de 34 anos ficou gravemente feriado após colidir com um caminhão na rodovia Euclides da Cunha, a SP-320, em Votuporanga. Acidente foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (19) e mobilizou equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Corpo de Bombeiros, DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e Polícias Rodoviária e Científica.Segundo informações preliminares repassada pela polícia ao A Cidade, o motorista de um Honda/Civic, de cor prata, seguia pela rodovia sentido Valentim Gentil. Ao chegar no km 312, o condutor do carro tentou desviar de uma peça de plástico que estava caída na pista, porém, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária, capotou e colidiu com um caminhão, que trafegava sentido São José do Rio Preto.Com o impacto, o condutor do carro, morador da cidade de Paulo de Faria/SP, sofreu ferimento graves pelo corpo e foi socorrido pelas equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado posteriormente para a Santa Casa local, onde passa por atendimento médico. O motorista do caminhão, morador da cidade de Pirangi/SP, não ficou ferido.Policiais rodoviários registraram um boletim de ocorrência sobre os fatos. As reais causas do acidente serão investigadas pela Polícia Científica.