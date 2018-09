A vítima, um advogado de 33 anos, registrou um boletim de ocorrência na manhã desta quinta-feira (27)

publicado em 27/09/2018

Segundo a vítima, os ladrões invadiram a chácara no Distrito de Simonsen e levaram o trator, de cor amarela (Foto: Arquivo Pessoal)

Aline Ruiz

Ladrões invadiram uma chácara no Distrito de Simonsen e levaram um trator, de cor amarela, do local. A vítima, um advogado de 33 anos, registrou um boletim de ocorrência sobre os fatos no 2º Distrito Policial, na manhã desta quinta-feira (27).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima contou que seus pais possuem uma propriedade rural no Distrito de Simonsen, localizada na rodovia Euclides da Cunha, no km 511. O homem disse que um funcionário relatou que ladrões teriam arrombado o barracão existente no local e furtado o trator que estava estacionado por lá.