C.F., de 38 anos, tentou assaltar uma casa no bairro Pozzobon e durante a fuga caiu de um telhado, lesionando gravemente a coluna

publicado em 09/09/2018

O crime foi registrado pela polícia na Central de Flagrantes de Votuporanga (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

Um ladrão de 38 anos, identificado como C.F., ficou gravemente ferido após tentar assaltar uma casa e cair do telhado em Votuporanga. O crime aconteceu na noite deste sábado (8), pela rua Vergílio Moretti, no bairro Pozzobon. O criminoso foi encontrado caído em uma garagem pela equipe da Polícia Militar e não conseguia sentir as suas pernas.

Segundo informações da PM, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência em que um indivíduo desconhecido estaria pulando telhados de várias residências na posse de uma faca. Ao chegar no local dos fatos, os policiais realizaram um cerco a fim de deter o homem, que foi encontrado posteriormente caído na garagem de uma casa.

Ainda de acordo com a polícia, o rapaz estava na posse de uma faca e começou a ameaçar a equipe ainda caído, porém, após alguns minutos de negociações, ele se rendeu. Pelo local os policiais foram informados por um jovem de 20 anos que esse mesmo homem teria entrado em sua residência e o ameaçado após ser surpreendido tentando furtar objetos do local.

A vítima relatou para a polícia que o rapaz foi até a cozinha, pegou uma faca e o ameaçou, dizendo que se tentassem o impedir ele mataria alguém. Em seguida a vítima contou que o criminoso fugiu levando a faca, momento em que começou a pular pelos telhados das residências vizinhas.

O indiciado precisou ser socorrido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, já que durante a queda ele teria caído em cima de um vaso e fraturado a coluna, ficando paraplégico. O autor do crime foi encaminhado para a Santa Casa local, onde foi diagnosticado com paraplegia, perdendo o movimento dos membros inferiores. Posteriormente a equipe do hospital transferiu o infrator para São José do Rio Preto. De acordo com a equipe médica responsável pelo seu atendimento, ele deverá passar por cirurgia e pode ter chances de recuperar o movimento das pernas.

A faca usada na tentativa de roubo foi apreendida e levada para a Central de Flagrantes, onde um boletim de ocorrência foi registrado pelo delegado de plantão. O infrator já ficou preso 17 anos pelos crimes de roubo e latrocínio, ele saiu da cadeia no ano passado e agora permanecerá à disposição da Justiça para responder pela tentativa de roubo registrada em Votuporanga.