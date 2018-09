O crime foi registrado no ano passado e na época a criança tinha 5 anos

publicado em 18/09/2018

(Foto: Foto ilustrativa)

Aline Ruiz

O juiz da Vara da Infância e Juventude de Votuporanga, Maurício José Nogueira, arquivou o processo contra um pai acusado de abusar da própria filha por falta de provas. O crime foi registrado no ano passado e na época a criança tinha 5 anos.

De acordo com a sentença, publicada na segunda-feira (17) no Diário da Justiça Eletrônico, o homem foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável, após inquérito policial e denúncia da promotoria da Vara da Infância e Juventude. Segundo informações, a criança seria fruto de um relacionamento de três anos com uma mulher e que após a separação do caso, ele passou a compartilhar a guarda, buscando sempre a filha aos fins de semana.

A denúncia oficial foi baseada em relatos da própria criança, que descreveu o que acontecia com ela para uma profissional de saúde, para a mãe a para a equipe técnica do Fórum. Ela disse que o pai pedi para tomar banho com ela, entre outros atos, como masturbações.

Ainda de acordo com a sentença, durante as sessões com a profissional de saúde, a criança teria feito desenho das partes íntimas do pai e outro desenho aparecia ele preso. O acusado negou todas as denúncias e revelou que a intensão da mãe era de afastá-lo da filha. Diante da falta de provas, o juiz optou por arquivar o processo.