Polícia

Jurados avaliam culpa de acusado de decepar braço de homem no Pozzobon

Neste momento, estão sendo ouvidas as testemunhas do crime registrado em novembro do ano passado

publicado em 21/09/2018

(Foto: Aline Ruiz/A Cidade) Está sendo realizado na manhã desta sexta-feira o júri de Evandro Euclides de Andrade, de 31 anos, acusado de tentar matar a golpes de facão Fernando Santos Emídio, de 36 anos, em novembro do ano passado. O júri está sendo presidido pelo juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Fórum da Comarca de Votuporanga, Jorge Canil. O promotor do caso é Eduardo Boiati. Já a defesa é do advogado Gilberto Aparecido Nascimento. Os jurados sorteados para a formação do Conselho de Sentença foram: Fabiano Augusto Miotto da Costa, Janaína Patrícia do Nascimento, Flávia Andrea Romano, Eber Voltolini, Edson Roberto Pontes Castilho, Pedro Agnelo Braga do Nascimento e José Afonso Rocha. Segundo o Ministério Público, o acusado, agindo por motivo fútil, empregando recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de facão em Fernando, produzindo-lhe lesões corporais graves. Ainda de acordo com o MP, ele apenas não consumou o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente. O réu permanece preso desde o flagrante. Relembre o caso O crime aconteceu por volta das 11h30 do dia 16 de novembro de 2017, nos fundos de um estabelecimento comercial, localizado na avenida Emílio Arroyo Hernandes. Evandro, mais conhecido como "Pernambuco", desferiu golpes de facão contra Fernando, que teve o braço e um dedo decepado, além de graves ferimentos na região da cabeça. O autor fugiu logo após praticar o crime, mas foi capturado pela equipe da Força Tática de Votuporanga algumas horas depois, na rua Fioravante Davanzo, bairro Boa Vista, entre as ruas Sergipe e Pernambuco. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa, onde passou por cirurgia. Segundo informações preliminares colhidas pelo A Cidade na época do crime, os dois homens são vizinhos e começaram a brigar dentro de casa por causa de um colchão. Em determinado momento, Evandro pegou um facão e começou a desferir golpes contra Fernando. A arma decepou o braço esquerdo da vítima e um dos dedos, além de também atingir partes da cabeça. Para se defender, a vítima correu para a frente do estabelecimento comercial e se sentou em uma escada para esperar por socorro. Já o autor voltou para a casa, tomou banho, lavou o facão e fugiu pulando o muro da residência, tomando rumo ignorado. Pessoas que presenciaram a cena acionaram a PM e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Fernando perdeu muito sangue e foi encaminhado para a Santa Casa, onde passou por cirurgia. Após algumas horas, a equipe da Força Tática conseguiu localizar o autor do crime, que foi preso e conduzido para o 2º Distrito Policial, onde um boletim de ocorrência pelo crime de tentativa de homicídio foi registrado e o infrator foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani D'Oeste.

