Acidente foi registrado no cruzamento das ruas Javari e Amazonas, no bairro Patrimônio Novo

publicado em 04/09/2018

Acidente mobilizou a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar (Foto: Reprodução)

Da RedaçãoUm acidente de trânsito no fim da tarde desta terça-feira (4) deixou um jovem de 24 anos ferido em Votuporanga. Acidente mobilizou a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar.Segundo informações preliminares, o rapaz seguia pela rua Javari, no bairro Patrimônio Novo. Em determinado momento, próximo ao cruzamento com a rua Amazonas, a vítima colidiu com o cachorro, que atravessou a via repentinamente. Com o impacto, o rapaz sofreu escoriações pelo corpo e uma fratura na tíbia.Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado para a Santa Casa da cidade, onde passa por atendimento. As reais causas do acidente serão apontadas posteriormente.