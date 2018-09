Em julho do ano passado ele teve um surto, atirou em via pública e ainda tentou disparar contra as equipes da Polícia Militar e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

publicado em 18/09/2018

Aline RuizUm idoso de 63 anos, identificado como V.P.S., foi condenado parcialmente pelo juiz da 2ª Vara da Infância e Juventude de Votuporanga, Maurício José Nogueira. Em julho do ano passado ele teve um surto, atirou em via pública e ainda tentou disparar contra as equipes da Polícia Militar e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ele foi sentenciado a tratamento médico.Na sentença, publica na segunda-feira (17) no Diário da Justiça Eletrônico, o juiz reconheceu a prática dos crimes, mas como o réu já possuía um processo judicial de parcial insanidade mental no Fórum, converteu as penas de prisão por posse e disparo de arma de fogo a tratamento médico apropriado pelo período de 1 a 3 anos, mediante avaliação periódica.A tentativa de homicídio foi registrada no dia 18 de junho do ano passado, quando a polícia recebeu um chamado de apoio da equipe do SAMU. Segundo consta no processo, o idoso teve uma crise, quebrou vários objetos e atirou garrafas contra os policiais. O autor do crime ainda pegou um revólver calibre 38 e ameaçou atirar contra as equipes, mas os tiros “picotaram”.Em determinado momento, ele se distraiu e a polícia conseguiu rendê-lo, sendo necessário o apoio do SAMU para tranquilizar o homem, que foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para ser medicado. Posteriormente ele foi encaminhado para a cadeia, permanecendo à disposição da Justiça.