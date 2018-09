Dois homens ofereceram um bilhete premiado no valor de R$ 10 milhões para a vítima, que aceitou e pagou R$ 13 mil por ele

publicado em 13/09/2018

Dois homens oferecem um falso bilhete premiado para o idoso (Foto: Reprodução/Internet)

Aline RuizUm idoso de 72 anos perdeu R$ 13 mil após cair no golpe do falso bilhete em Votuporanga, na tarde desta quinta-feira (13). Crime se tornou comum na cidade e a polícia faz um alerta sobre o perigo de ser abordado na rua ou em agências bancárias por pessoas desconhecidas oferecendo ajuda e dinheiro fácil.Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi abordada por um rapaz na avenida Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Pozzobon. O golpista afirmou que teria em mãos um bilhete no valor de R$ 10 milhões e perguntou para o idoso se ele gostaria de compra-lo. Naquele momento um outro homem chegou e ofereceu ajuda para o aposentando.O segundo rapaz, de acordo com o aposentado, fez uma ligação falsa para a Caixa Econômica Federal confirmando que o bilhete era verdadeiro. Em seguida, ele disse para a vítima que ela teria que comprar o bilhete, porque não teria como sacar os R$ 10 milhões no banco, alegando que eles estavam sem documento.O idoso, por fim, concordou em comprar o falso bilhete premiado e foi até duas agências bancárias no Centro da cidade, onde sacou R$ 12 mil em uma e R$ 1 em outra. Após entregar o dinheiro para os golpistas, os mesmos fugiram em um carro tomando rumo ignorado pelo aposentado.Após se dar conta do golpe, o idoso pediu ajuda para populares que estavam na rua e acionou a PM. Ele foi conduzido para o 1º Distrito Policial pelos policiais, onde no local registrou um boletim de ocorrência sobre o crime de estelionato, que será investigado pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).