A colisão aconteceu na avenida da Saudade, no bairro Cidade Nova

publicado em 06/09/2018

A motorista de 50 anos foi desviar de um cachorro e colidiu com outros três carros estacionados (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline RuizUm acidente bastante inusitado foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (6) em Votuporanga. Uma motorista de 50 anos foi desviar de um cachorro e colidiu com outros três carros estacionados, que acabaram prensando um homem que estava pelo local. A colisão aconteceu na avenida da Saudade, no bairro Cidade Nova.Segundo informações preliminares repassadas pela Polícia Militar, a motorista de um VW/Gol, de cor branca, seguia sentido centro/bairro quando um cachorro invadiu a pista. Ao tentar desviar do animal, a condutora colidiu com outros três carros que estavam estacionados pelo local.Além disso, um mecânico, identificado como J.C., de 58 anos, ficou ferido após ser prensado por dois dos carros que a mulher teria colidido. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com escoriações pelo corpo e um corte na perna direita. Posteriormente a vítima foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde passa por atendimento médico.A PM registrou um boletim de ocorrência sobre os fatos e as reais causas do acidente serão apontadas em seguida após perícia.