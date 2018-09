A Polícia Militar precisou ser acionada e registrou um boletim de ocorrência de dano e lesão corporal

publicado em 16/09/2018

A polícia foi acionada, bem como o SAMU, que encaminhou os rapazes para a UPA (Foto: Divulgação)

Aline RuizDois homens ficaram feridos em Votuporanga após uma discussão e acabaram na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) na sexta-feira (14). A Polícia Militar precisou ser acionada e registrou um boletim de ocorrência de dano e lesão corporal.Segundo informações, J., de 29 anos, foi até a casa de A., de 33 anos, que é ex-marido de sua ex-mulher, localizada no bairro Chácara das Paineiras. Após intensa confusão, J. pegou uma barra de ferro e começou a danificar a casa de A., atirando o objeto contra o mesmo, que se apossou do ferro e começou a agredir J., tendo ambos entrado em luta corporal.A PM foi acionada, bem como o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que encaminhou os rapazes para passar por atendimento médico na UPA.As vítimas foram orientadas a comparecer no Fórum da Comarca de Votuporanga dentro de seis meses para que a queixa do crime seja formalizada na Justiça.