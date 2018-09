A Polícia Ambiental de Votuporanga foi acionada e vai investigar o crime, registrado no bairro Jardim Vivendas

publicado em 07/09/2018

O crime aconteceu na rua Jefles Alves Ferreira e o boletim de ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (5), na Central de Flagrantes (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz

A Polícia Ambiental está investigando um caso de abuso a animais registrado no Jardim Vivendas, em Votuporanga. O crime aconteceu na rua Jefles Alves Ferreira e o boletim de ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (5), na Central de Flagrantes da cidade.

Segundo informações da vítima, um homem de 41 anos, morador do bairro Vale do Sol, foi até a Central de Flagrantes de Votuporanga fazer uma denúncia após achar uma de suas galinhas e um de seus gansos mortos em sua propriedade. De acordo com ele, a suspeita é de que as aves tenham sido mortas a tijoladas, já que ele achou vários pedaços de tijolos espalhados pelo terreno.

Ainda durante conversa com a polícia, o homem contou que outro ganso estava com um machucado na cabeça. A vítima ressaltou que devido à arquitetura do local, os tijolos só poderiam ter sido arremessados pelo lado direito do muro, o que fez ele suspeitar do vizinho morador daquele lado.

A Polícia Ambiental também foi acionada pela vítima, que foi até o local dos fatos ontem para analisar a situação. Durante seu depoimento na polícia, o homem apresentou para os policiais algumas fotos dos animais mortos e dos pedaços de tijolos espalhados pelo terreno. A pena para quem pratica o crime de abuso a animais é de três meses a um ano de detenção e multa.