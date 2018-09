M.A.F.S., de 38 anos, e L.S.G., de 25 anos, arrombaram um bar localizado na avenida Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Pozzobon

publicado em 16/09/2018

A ocorrência de furto foi registrada em um bar, na avenida Jerônimo Figueira da Costa (Foto: Reprodução)

Aline RuizA Polícia Militar de Votuporanga prendeu uma dupla de ladrões na madrugada deste sábado (15). Eles arrombaram um bar localizado no bairro Pozzobon, mas foram flagrados minutos depois pelo bairro Jardim Brisa Suave, com vários objetos roubados do local.A flagrante foi realizado após a polícia ser acionada para atender uma ocorrência de furto em um bar, localizado na avenida Jerônimo Figueira da Costa, no bairro Pozzobon. De imediato os policiais se deslocaram para o local e encontraram a porta de entrada do estabelecimento arrombada, momento em que deram início ao patrulhamento por aquela região a fim de localizarem os infratores.Alguns minutos depois, no cruzamento das ruas Leonardo Commar e Antônio Serafim de Queiroz, no bairro Jardim Brisa Suave, cerca de sete quadras do bar furtado, a equipe se deparou com dois indivíduos carregando uma televisão e uma sacola. Ambos foram abordados e questionados sobre o furto no bar, sendo que os dois confessaram o crime.A televisão estava sendo carregada por M.A.F.S., de 38 anos, já L.S.G., de 25 anos, carregava uma sacola com dinheiro, cigarros, fumo e o controle remoto da televisão. Os indiciados revelaram ainda que teriam arrombado a porto do comércio com as próprias mãos para furtar.A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Central de Flagrantes, juntamente com os objetos apreendidos. O dono do bar também foi até o local e reconheceu os objetos furtados como sendo de sua propriedade. A autoridade policial tomou ciência dos fatos e encaminhou os homens para a cadeia local, onde eles permanecerão à disposição da Justiça.