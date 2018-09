W.M.F.S., de 21 anos, foi surpreendido dentro de sua residência, no bairro Residencial Colinas

05/09/2018

O investigado foi surpreendido dentro de sua residência; pelo local a polícia apreendeu também um revólver com a numeração raspada (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Aline RuizA DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga prendeu na manhã desta quarta-feira um rapaz de 21 anos suspeito de ter assaltado um casal de idosos no dia 27 de agosto deste ano, no bairro Estação. W.M.F.S. foi preso dentro de sua residência durante operação policial.De acordo com informações da polícia, os investigadores deflagraram uma operação policial para o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em Votuporanga. O investigado foi surpreendido dentro de sua residência, que fica na rua João Singolani, no bairro Residencial Colinas. Pelo local a polícia apreendeu também um revólver com a numeração raspada.O rapaz recebeu voz de prisão e foi conduzido para a sede da DIG. Ele foi ouvido pelo delegado Márcio Nosse e encaminhado para uma cadeia pública da região, onde permanecerá à disposição da Justiça.Relembre o casoO crime foi registrado na noite de uma segunda-feira, dia 27 de agosto deste ano. Os dois idosos estavam em frente à residência de uma das vítimas, que fica na rua Presidente Costa e Silva, no bairro Estação, quando foram abordados por dois indivíduos com capacetes em uma motocicleta.As vítimas contaram para a polícia que um deles apontou uma arma em direção ao idoso e anunciou o assalto, pedindo que ele lhe entregasse dinheiro. O idoso entregou para o rapaz tudo o que tinha na carteira, aproximadamente R$ 100 em notas diversas.Posteriormente os autores entraram na casa da idosa e reviraram vários cômodos, levando do local seis perfumes da mesma. As vítimas ressaltaram que um dos rapazes estava com uma calça jeans e um moletom azul claro, já o outro estava com uma blusa de couro escura e calça jeans. Os dois fugiram em seguida, tomando rumo ignorado.