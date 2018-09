Aline Ruiz

Um motorista de 53 anos ficou ferido após colidir na traseira de outro carro na tarde desta segunda-feira (17). O acidente foi registrado na rodovia Péricles Belini, a SP-461, no km 515.

Segundo informações preliminares, o homem seguia pela rodovia sentido Nhandeara/Votuporanga em um Corolla, de cor preta, quando por motivos ainda desconhecidos colidiu na traseira de uma Montana, de cor branca. Com o impacto, o motorista do Corolla ficou preso nas ferragens e precisou ser socorrido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. O condutor do outro veículo nada sofreu.

A Polícia Rodoviária também esteve pelo local e registrou um boletim de ocorrência sobre os fatos. O local ficou bastante congestionado e o DER (Departamento de Estradas de Rodagens) precisou retirar o carro do local com o auxílio dos bombeiros.