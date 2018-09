O acidente foi registrado na rua Das Américas, na esquina com a avenida Francisco Vilar Horta, no bairro Patrimônio Velho

publicado em 17/09/2018

A Polícia Militar também esteve pelo local e as reais causas do acidente serão apontadas posteriormente (Foto: Colaboração/Amanda Ruiz)

Aline Ruiz

Um jovem de 19 anos ficou ferido após colidir com um carro na noite desta segunda-feira (17). O acidente foi registrado na rua Das Américas, na esquina com a avenida Francisco Vilar Horta, no bairro Patrimônio Velho.

Segundo informações preliminares, o condutor do carro seguia pela rua das Américas quando, ao chegar no cruzamento com a avenida Francisco Vilar Horta, deu seta para virar à direita. O motociclista, porém, foi ultrapassar o veículo pela direita e colidiu lateralmente com o mesmo.

Com o impacto, o rapaz da moto caiu e sofreu escoriações pelo corpo, além de uma contusão na perna direita. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

