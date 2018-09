Fiscalização foi realizada entre a noite de sexta-feira (28/9) e a madrugada deste sábado (29); ao todo, 78 veículos foram fiscalizados

publicado em 29/09/2018

Se o condutor voltar a cometer a mesma infração dentro de 12 meses, o valor da multa será dobrado (Reprodução)

A fiscalização da Lei Seca, coordenada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP), autuou seis pessoas em operações realizadas durante a noite de sexta-feira (28/9) e a madrugada deste sábado (29) em Votuporanga.

Ao todo, foram fiscalizados 78 veículos durante blitze realizadas nas Avenidas João Gonçalves Leite e Emílio Arroyo Hernandes.

Os condutores foram autuados por embriaguez ao volante ou recusa ao teste do etilômetro e terão de pagar multa no valor de R$ 2.934,70, além de responderem a processo administrativo no Detran.SP para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.