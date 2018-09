Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis

publicado em 20/09/2018

A operação, inclusive, apreendeu 18 quilos de maconha em Votuporanga no dia 20 de julho deste ano (Foto: Arquivo/Polícia Civil)

Aline RuizOs policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga e Fernandópolis prenderam na tarde desta quinta-feira (21) o conhecido traficante “Chorão”, de 30 anos. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis pelo seu envolvimento no tráfico de drogas e associação para o tráfico naquela cidade e região.De acordo com a polícia, o acusado foi preso dentro de sua residência, em Votuporanga, no bairro Vale do Sol. A prisão de “Chorão” faz parte da Operação “Ouro do Tolo”, desencadeada pela DISE de Fernandópolis há 15 dias e apura associação de várias pessoas no tráfico de drogas naquela cidade e região.A operação, inclusive, apreendeu 18 quilos de maconha em Votuporanga no dia 20 de julho deste ano. No total já foram cumpridos 26 mandados de prisão por tráfico e associação para o tráfico de drogas.O traficante “Chorão” recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani D’Oeste, onde ele permanecerá à disposição da Justiça. Ainda segundo costa, o homem já possui várias passagens pela polícia.