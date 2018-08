O acidente foi registrado no sábado (25), por volta das 20h

publicado em 27/08/2018

Um capotamento foi registrado na noite de sábado (25), por volta das 20h, no prolongamento da avenida Deputado Áureo Ferreira, próximo a Polícia Ambiental de Votuporanga e à estrada vicinal que dá acesso a Álvares Florence.

Segundo informações, o condutor do veículo teria desviado de uma motocicleta quando perdeu o controle da direção, bateu contra uma árvore e capotou.

O Corpo de Bombeiros esteve no local do acidente, porém o motorista não teve ferimentos.

Por conta do acidente, o local ficou interditado até a retirada do veículo. As reais causas do acidente serão apontadas posteriormente.