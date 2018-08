Após perseguição, ele foi abordado, por fim, na rua César Waldemar Caudorin, no bairro Chris II

publicado em 07/08/2018

O flagrante foi realizado durante patrulhamento da equipe da ROCAM pela Zona Norte de Votuporanga (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizA ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem de 31 anos por tráfico de drogas no bairro Chris II. Após intensa perseguição, a polícia conseguiu deter o rapaz, identificado como J.C.M.R., e apreendeu ainda várias porções de drogas.O flagrante foi realizado durante patrulhamento da equipe da ROCAM pela Zona Norte de Votuporanga. Em determinado momento, no cruzamento das ruas Paulo Moreti e Leonardo Commar, os policiais avistaram um indivíduo em uma motocicleta trafegando pela contramão, sendo que ao tentar realizar a abordagem o rapaz fugiu em alta velocidade pela avenida Jerônimo Figueira da Costa e posteriormente pela avenida Emílio Arroyo Hernandes.Ainda de acordo com a polícia, durante a perseguição o infrator jogou fora um objeto, seguindo trajeto pela avenida Júlio César Moreno Ribeiro. Logo depois, o indiciado ainda atirou um capacete contra os policiais e continuou fugindo por várias ruas dos bairros Colinas e Santa Amélia, sendo abordado, por fim, na rua César Waldemar Caudorin, no bairro Chris II.Durante buscas pelos locais que o homem teria passado, a polícia encontrou várias porções de crack e cocaína que teriam sido dispensadas pelo infrator. Posteriormente ele foi conduzido para a Central de Flagrante, permanecendo agora à disposição da Justiça.