Com ele a polícia encontrou drogas, dinheiro e materiais para embalagem dos entorpecentes

publicado em 09/08/2018

A ROCAM da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem de 51 anos por tráfico de droga (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizA ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem de 51 anos por tráfico de drogas na quarta-feira (8), no bairro Jardim Eldorado. Com ele, identificado como M.E.S., a polícia encontrou drogas, dinheiro e materiais para embalagem dos entorpecentes.O flagrante foi realizado após uma denúncia de que pela rua Olímpio Formentão, no bairro Jardim Eldorado, M.E.S. estaria preparando drogas para venda. De imediato a equipe se deslocou para o local e encontrou o indiciado, que ao perceber a presença policial, tentou fugir, mas foi contido dentro de sua residência.Durante busca pessoal, foi localizada em seu poder uma certa quanti em dinheiro. Já dentro da cozinha, os policiais apreenderam um prato com resquícios de crack, apetrechos para fracionar a droga, duas porções de entorpecentes já embaladas e prontas para venda, além de outra quantidade da mesma droga que ainda seria embalada.Questionado, o homem revelou para a PM que a droga seria para consumo pessoal, porém, o mesmo já é conhecido nos meios policiais pelo seu envolvimento com o tráfico. Ainda de acordo com a polícia, o indiciado já foi processado e condenado pelo mesmo crime.Diante dos fatos, ele foi conduzido para a Central de Flagrantes, juntamente com os objetos apreendidos. No local, o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão do infrator pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo o infrator à disposição da Justiça.A ocorrência foi atendida pela equipe da ROCAM, cabo De Paula e soldado Santana, com o apoio da Força Tática, sargento Martinez e cabos Leandro e Dutra.