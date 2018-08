M.A.M.P., de 18 anos, foi preso por posse irregular de arma de fogo; o dono da moto, V.V.S.O., de 16 anos, foi ouvido e liberado em seguida

publicado em 14/08/2018

Na casa do jovem foi apreendido um revólver calibre 22,2’, inoxidado, municiado com 6 munições intactas e 1 deflagrada (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

A ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga prendeu na noite desta segunda-feira (13) um jovem de 18 anos por posse irregular de arma de fogo. Com ele estava um menor de 16 anos, proprietário de uma moto que não possuía numeração de motor e chassi, sendo a mesma também apreendida pelos policiais.

O flagrante foi realizado durante patrulhamento de rotina da ROCAM, com o apoio da Força Tática, pela zona sul de Votuporanga. Em determinado momento, próximo a conhecida Estrada do 27, na zona rural da cidade, as equipes avistaram dois indivíduos em frente a uma residência com uma motocicleta sem placa, sendo os mesmos abordados de imediato.

Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com a dupla, porém, ao verificar a motocicleta, que era de propriedade do menor, foi constatado que o veículo não possuía numeração do motor e chassi. Questionado, o adolescente V.V.S.O. não soube informar para a PM as procedências da motocicleta.

Posteriormente a polícia se deslocou para a casa do jovem M.A.M.P., que demonstrou nervosismo durante abordagem, revelando que possuía uma arma de fogo escondida em sua casa. Pelo local os policiais apreenderam um revólver calibre 22,2’, inoxidado, municiado com 6 munições intactas e 1 deflagrada.

Ambos foram conduzidos para a Central de Flagrantes. Pelo local o delegado de plantão elaborou um boletim de ocorrência de adulteração de sinais identificador de veículo e liberou o menor para o seu responsável legal. Já o jovem permanece preso e à disposição da Justiça pelo crime de posse ilegal de arma de fogo

A ocorrência foi atendida pela equipe da ROCAM, cabo Rodrigo e soldados Freire e Martins, com o apoio da Força Tática, sargento Freitas e cabos Guilherme e Edwaldo.