Polícia

ROCAM apreende moto furtada há dois anos na estrada do Cruzeiro

O veículo foi encontrado no meio de um canavial ainda com o emplacamento do veículo

publicado em 09/08/2018

veículo foi localizado pela ROCAM na conhecida estrada do Cruzeiro (Foto: Divulgação/Polícia Militar) Aline Ruiz A ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar de Votuporanga apreendeu na terça-feira (7) uma motocicleta produto de furto registrado há dois anos. O veículo foi localizado na conhecida estrada do Cruzeiro. O flagrante foi realizado após uma denúncia de que em meio a um matagal da estrada Cruzeiro havia um quadro de moto abandonado. De imediato a equipe se deslocou para local e localizou o quadro ainda com o emplacamento do veículo. Após pesquisa, foi constatado que se tratava de uma moto Honda/CBX 200 Strada, de cor azul, de Votuporanga. A moto teria sido furtada no dia 20 de novembro de 2016. Com o apoio da equipe da Força Tática, a moto foi conduzida para a Central de Flagrantes e apresentada para a delegada de plantão. No local foi realizado um boletim de ocorrência de auto localizado/apreensão de objeto.

