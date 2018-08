Um homem de 35 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Macaubal após tentar matar o seu irmão de 37 anos a facadas na noite de segunda-feira (13)

publicado em 15/08/2018

Aline Ruiz

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Macaubal após tentar matar o seu irmão de 37 anos a facadas na noite de segunda-feira (13). Ele foi detido pelos policiais próximo a Santa Casa daquela cidade, já a faca utilizada no crime foi apreendida dentro da residência do rapaz.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a PM foi acionada pelo hospital de Macaubal para atender uma ocorrência de esfaqueamento. Pelo local, os policiais foram informados que o homem de 35 anos teria esfaqueado o seu irmão após uma discussão. Após colher as características do indivíduo, a equipe deu início ao patrulhamento pelas ruas daquela cidade, sendo o infrator abordado próximo ao hospital.

Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, ao ser questionado, o homem confessou que teria desferido golpes de faca contra o seu irmão durante uma discussão em sua residência. Em seguida os policiais foram até a residência do autor, onde lá ele mostrou a faca utilizada no crime, afirmando ainda que já teria lavado o utensilio.

Após ser liberada, a vítima e seu irmão foram conduzidos para a Central de Flagrantes de Votuporanga. Pelo local, o irmão do agressor contou que teria sido atingido por golpes de facas na região do pescoço e axilas. Ele ainda contou que os vizinhos que chamaram a ambulância para socorrê-lo.

Diante dos fatos, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão do agressor pelo crime de lesão corporal de natureza grave. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.