O inquérito sobre o caso foi instaurado pela Delegacia de Defesa da Mulher em julho de 2016

publicado em 21/08/2018

Caso está sendo julgado pela 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude do Fórum da Comarca de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Da RedaçãoFoi divulgado nesta terça-feira (21) no Diário da Justiça Eletrônico que 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude do Fórum da Comarca de Votuporanga solicitou que a polícia procure por uma moradora da cidade, acusada de prostituir a filha de 12 anos.De acordo com a sentença, o inquérito foi instaurado pela Delegacia de Defesa da Mulher em julho de 2016. A ré teria deixado a filha “namorar”, sendo processada por favorecimento à prostituição.Ainda de acordo com o processo, a mulher não foi localizada pelo Oficial da Justiça e o juiz pediu para a polícia procurar a acusada para prestar depoimento no Fórum.