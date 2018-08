Dois indivíduos em uma motocicleta efetuaram os disparos e fugiram em seguida

publicado em 22/08/2018

Equipes da PM fizeram patrulhamento pela região, mas ninguém foi preso (Foto: Divulgação/Polícia Militar/Arquivo)

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga está investigando uma ocorrência de disparos de arma de fogo registrada na noite de terça-feira (21), no bairro Residencial Colinas.











Equipes da PM fizeram patrulhamento pela região, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Científica também foi acionada para realizar perícia pelo local e levantar pistas sobre o ocorrido, conseguindo identificar pelo menos dois disparos de arma de fogo. O caso está sendo investigado pela DIG.

Aline RuizDe acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada por uma mulher informando que a sua casa teria sido alvo de tiros na noite de terça-feira (21). Segundo ela, ao chegar em sua residência ela teria se deparado com dois indivíduos desconhecidos em uma motocicleta. Os tiros, segundo ela, atingiram o portão do imóvel e os criminosos fugiram em seguida.